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Попри гонорар в 110 тисяч доларів Гонсалес не хоче повертатися в "Динамо"

Попри гонорар в 110 тисяч доларів Гонсалес не хоче повертатися в "Динамо"

Київ • УНН

 • 9199 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Орендований "Сантосом" у ФК "Динамо" (Київ) півзахисник Дерліс Гонсалес зізнався, що у нього були розбіжності з тренером киян і він не хоче повертатися в Україну. Заяву парагвайця наводить Diário do Peixe, передає УНН.

"Я був незадоволений, тому що іноді грав, а іноді ні. У мене були проблеми з тренером. Не хочу багато говорити про це. Добре, що в "Динамо" врахували мої побажання і відпустили в "Сантос", де я дуже щасливий. Я не хочу повертатися в Україну. Я ще молодий і можу розкрити свій потенціал", - сказав футболіст.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю бразильським ЗМІ Дерліс Гонсалес завив, що отримував в "Динамо" заробітну плату в розмірі 110 тис. доларів на місяць.

Таке одкровення парагвайця спровокувало в Україні нову хвилю податкового скандалу навколо ФК "Динамо" (Київ). Вся справа в тому, що клуб офіційно декларує зарплати своїх гравців на рівні всього 18-20 тис. грн. І тільки з цих мізерних цифр платить податки. Решту суми футболісти отримують від офшорних компаній, зокрема - Dynamo Kiev (Cyprus).

Цим фактом обурилися ветерани АТО, які заявили про ухилення братів Суркіса від сплати військового збору в повному обсязі.

Нагадаємо, що цей податок був введений державою в 2014 році, і він йде на підтримку обороноздатності української армії.

За підсумками 2017 року ФК "Шахтар" сплатив до бюджету країни військового збору в розмірі 30 млн грн. У той же час відрахування з боку ФК "Динамо" склали всього 830 тис. грн.

"Я знаю військових, які за 13 тис. гривень йдуть на фронт, під кулі, але я також знаю, що за ці гроші футболісти "Динамо" навіть не зайдуть в роздягальню", - сказав з цього приводу ветеран АТО Сергій Артьомов.

Українські Національні Новини

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