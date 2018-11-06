Попри гонорар в 110 тисяч доларів Гонсалес не хоче повертатися в "Динамо"

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Орендований "Сантосом" у ФК "Динамо" (Київ) півзахисник Дерліс Гонсалес зізнався, що у нього були розбіжності з тренером киян і він не хоче повертатися в Україну. Заяву парагвайця наводить Diário do Peixe, передає УНН.