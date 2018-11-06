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Несмотря на гонорар в 110 тыс. дол. Гонсалес не хочет возвращаться в “Динамо”

Киев  •  УНН

 • 9199 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Арендованный “Сантосом” у ФК “Динамо” (Киев) полузащитник Дерлис Гонсалес признался, что у него были разногласия с тренером киевлян и он не хочет возвращаться в Украину. Заявление парагвайца приводит Diário do Peixe, передает УНН.

“Я был недоволен, потому что иногда играл, а иногда нет. У меня были проблемы с тренером. Не хочу много говорить об этом. Хорошо, что в „Динамо“ учли мои пожелания и отпустили в „Сантос“, где я очень счастлив. Я не хочу возвращаться в Украину. Я еще молодой и могу раскрыть свой потенциал”, — сказал футболист.

Напомним, ранее в интервью бразильским СМИ Дерлис Гонсалес завил, что получал в “Динамо” заработную плату в размере 110 тыс. долларов в месяц.

Такое откровение парагвайца спровоцировало в Украине новую волну налогового скандала вокруг ФК "Динамо“(Киев). Все дело в том, что клуб официально декларирует зарплаты своих игроков на уровне всего 18-20 тыс. грн. И только из этих мизерных цифр платит налоги. Остальные сумы футболисты получают от оффшорных компаний, в частности — Dynamo Kiev (Cyprus).

Этим фактом возмутились ветераны АТО, которые заявили об уклонении братьев Суркиса от уплаты военного сбора в полном объеме.

Напомним, что этот налог был введен государством в 2014 году, и он идет на поддержку обороноспособности украинской армии.

По итогам 2017 года ФК “Шахтер” уплатил в бюджет страны военного сбора в размере 30 млн грн. В то же время отчисления со стороны ФК “Динамо” составили всего 830 тис. грн.

“Я знаю военных, которые за 13 тыс. гривен идут на фронт, под пули, но я также знаю, что за эти деньги футболисты „Динамо“ даже не зайдут в раздевалку”, — сказал по этому поводу ветеран АТО Сергей Артемов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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