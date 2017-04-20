Попри демонтаж в столиці, газові модулі продовжують працювати у передмісті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У той час, коли Київська міська державна адміністрація демонтує нелегальні газові заправки, останні продовжують працювати у передмісті. Про це свідчить інформація з офіційного сайту компанії "Смарт", яка позиціонує себе як мережа газових заправок та має близько 15 моноблоків, передає УНН.
Так, на офіційному сайті компанії “Смарт” розміщене повідомлення, що у зв’язку із демонтажем газових модулів у столиці, у Києво-Святошинському районі Київської області працює три заправні станції компанії.
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“У зв’язку із нелегальними демонтажами, працюють наступні станції: с. Крюківщина, вул. Зоряна, 2; м. Вишневе, вул. Балукова, 7; с. Софіївська Борщагівка, вул. Південна 8 (1км вул. Київської)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними КМДА, на території міста ще залишається 55 незаконних АГЗП. Решту демонтували столичні служби або самі їх власники.
Також нагадаємо, у боротьбі з нелегальними газовими модулями мер Києва В.Кличко заручився підтримкою “Нафтогазової Асоціації України”, з представниками якої підписав меморандум.