Несмотря на демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В то время, когда Киевская городская государственная администрация демонтирует нелегальные газовые заправки, последние продолжают работать в пригороде. Об этом свидетельствует информация с официального сайта компании "Смарт", которая позиционирует себя как сеть газовых заправок и имеет около 15 моноблоков, передает УНН.
Так, на официальном сайте компании "Смарт" размещено сообщение, что в связи с демонтажем газовых модулей в столице, в Киево-Святошинском районе Киевской области работает три заправочные станции компании.
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"В связи с нелегальными демонтажами, работают следующие станции: с. Крюковщина, ул. Звездная, 2; м. Вишневое, ул. Балукова, 7 с. Софиевская Борщаговка, ул. Южная 8 (1км ул. Киевской)", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным КГГА, на территории города еще остается 55 незаконных АГЗП. Остальные демонтировали столичные службы или сами их владельцы.
Также напомним, в борьбе с нелегальными газовыми модулями мэр Киева В.Кличко заручился поддержкой "Нефтегазовой Ассоциации Украины", с представителями которой подписал меморандум.