Несмотря на демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29851 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95477 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149227 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113656 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114760 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111473 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103509 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106819 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103370 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151869 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Несмотря на демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде

Несмотря на демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде

Киев  •  УНН

 • 11469 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В то время, когда Киевская городская государственная администрация демонтирует нелегальные газовые заправки, последние продолжают работать в пригороде. Об этом свидетельствует информация с официального сайта компании "Смарт", которая позиционирует себя как сеть газовых заправок и имеет около 15 моноблоков, передает УНН.

Так, на официальном сайте компании "Смарт" размещено сообщение, что в связи с демонтажем газовых модулей в столице, в Киево-Святошинском районе Киевской области работает три заправочные станции компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей

"В связи с нелегальными демонтажами, работают следующие станции: с. Крюковщина, ул. Звездная, 2; м. Вишневое, ул. Балукова, 7 с. Софиевская Борщаговка, ул. Южная 8 (1км ул. Киевской)", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным КГГА, на территории города еще остается 55 незаконных АГЗП. Остальные демонтировали столичные службы или сами их владельцы.

Также напомним, в борьбе с нелегальными газовыми модулями мэр Киева В.Кличко заручился поддержкой "Нефтегазовой Ассоциации Украины", с представителями которой подписал меморандум.

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