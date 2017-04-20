Несмотря на демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде

Так, на официальном сайте компании "Смарт" размещено сообщение, что в связи с демонтажем газовых модулей в столице, в Киево-Святошинском районе Киевской области работает три заправочные станции компании.

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"В связи с нелегальными демонтажами, работают следующие станции: с. Крюковщина, ул. Звездная, 2; м. Вишневое, ул. Балукова, 7 с. Софиевская Борщаговка, ул. Южная 8 (1км ул. Киевской)", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным КГГА, на территории города еще остается 55 незаконных АГЗП. Остальные демонтировали столичные службы или сами их владельцы.

Также напомним, в борьбе с нелегальными газовыми модулями мэр Киева В.Кличко заручился поддержкой "Нефтегазовой Ассоциации Украины", с представителями которой подписал меморандум.