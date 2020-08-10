Попри черговий пік пандемії, головний санлікар України Ляшко - у відпустці

Як довго вже чиновник перебуває на відпочинку - джерело не уточнило. Проте з кінця минулого тижня сам Ляшко, як і його помічники - на телефонні дзвінки журналістів редакції УНН не відповідають. На СМС-повідомлення - також.

Зауважмо, що останні кілька днів ознаменувалися для України низкою "ковідних" антирекордів.

Наприклад, 8 серпня було зафіксовано одразу два антирекорди: щодо кількості людей, які захворіли — 1 489 та щодо кількості людей, які госпіталізовані.

"Такої кількості (хворих та госпіталізованих за добу, - ред.) в Україні ще не було", - зауважив тоді міністр Кабміну Олег Немчінов.

Також нагадаємо, через погіршення епідситуації в Україні сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому обговорили питання зміни стратегії боротьби з коронавірусом.

Очільник уряду Денис Шмигаль наголосив на необхідності збільшення кількості тестувань на коронавірус, а також доручив організувати відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань.