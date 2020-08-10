Несмотря на очередной пик пандемии, главный санврач Украины Ляшко - в отпуске

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79761 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101402 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125900 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106922 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126851 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101091 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101923 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103927 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101929 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101503 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится сейчас в отпуске. И к концу недели его точно еще не будет. Об этом УНН сообщили собственные информированные источники в Минздраве.

Как долго уже чиновник находится на отдыхе - источник не уточнил. Однако с конца прошлой недели сам Ляшко, как и его помощники - на телефонные звонки журналистов редакции УНН не отвечают. На СМС-сообщения - тоже.

Заметим, что последние несколько дней ознаменовались для Украины рядом "ковидних" антирекордов.

Например, 8 августа было зафиксировано сразу два антирекорда: по количеству людей, заболевших - 1489 и по количеству людей, которые госпитализированы.

"Такого количества (больных и госпитализированных за сутки, - ред.) в Украине еще не было", - отметил тогда министр Кабмина Олег Немчинов.

Также напомним, из-за ухудшения эпидситуации в Украине сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором обсудили вопросы изменения стратегии борьбы с коронавирусом.

Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул на необходимости увеличения количества тестов на коронавирус, а также поручил организовать командировку эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований.

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