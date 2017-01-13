Поплічника терористів "ДНР" судитимуть на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Львівщині судитимуть поплічника терористів "ДНР" за за сприяння діяльності терористичної організації та незаконне поводження з бойовими припасами. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Розслідуванням встановлено, що підозрюваний сприяв діяльності терористичної організації “ДНР”, шляхом передачі терористам інформації про місця дислокації та маршрути переміщення Збройних Сил України, які були залучені до проведення антитерористичної операції на території Донецької області.
В подальшому зазначена інформація використовувалась представниками незаконних збройних формувань при здійсненні терористичних актів проти військовослужбовців України.
У вівторок, 10 січня, обвинувальний акт за ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичної організації), ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами) скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція вказаних статей передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.