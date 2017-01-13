Пособника террористов "ДНР" будут судить во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Во Львовской области будут судить пособника террористов "ДНР" за содействие деятельности террористической организации и незаконное обращение с боевыми припасами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Расследованием установлено, что подозреваемый способствовал деятельности террористической организации "ДНР", путем передачи террористам информации о местах дислокации и маршрутах перемещения Вооруженных Сил Украины, которые были привлечены к проведению антитеррористической операции на территории Донецкой области.
В дальнейшем указанная информация использовалась представителями незаконных вооруженных формирований при совершении террористических актов против военнослужащих Украины.
Во вторник, 10 января, обвинительный акт по ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической организации), ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами) направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция указанных статей предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.