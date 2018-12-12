Попит на страхування елітного алкоголю в США зріс у 10 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У США збільшився попит на страхування елітного віскі. Про це розповів керівник департаменту страхування приватних колекцій в American International Group (AIG) Рон Фіамма, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
За його словами, така тенденція обумовлена зростанням кількості американських аукціонів, де продають витримані сорти віскі.
"Всього за рік AIG збільшила кількість заявок на страхування віскі майже в 10 разів", - говорить Фіамма.
Він додав, що список застрахованих предметів, як і раніше, очолюють предмети мистецтва і "ювелірка".
"90-річний американець може залишити красиву колекцію столового срібла або, може бути, деякі прикраси. 50-ти або 60-річні віддаляються від таких активів, купуючи віскі, красивий годинник, Ferrari", - зазначив Фіамма.
Як повідомляв УНН, на алкогольному ринку України розгорівся "брендовий скандал".
Так, представники торговельних мереж повідомили, що вони почали отримувати листи він НВП "Гетьман", в яких стверджувалося, що відтепер саме львівський горілчаний завод нібито буде виробляти горілку Medoff.
У компанії-виробнику продукту - Beverage Trading Company - відразу відреагували на те, що відбувається, запевнивши, що нікого не уповноважували на виробництво продукції під їх брендами.