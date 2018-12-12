Спрос на страхование элитного алкоголя в США вырос в 10 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В США увеличился спрос на страхование элитного виски. Об этом рассказал руководитель департамента страхования частных коллекций в American International Group (AIG) Рон Фиамма, сообщает Bloomberg, передает УНН.
По его словам, такая тенденция обусловлена ростом количества американских аукционов, где продают выдержанные сорта виски.
"Всего за год AIG увеличила количество заявок на страхование виски почти в 10 раз", - говорит Фиамма.
Он добавил, что список застрахованных предметов по-прежнему возглавляют предметы искусства и "ювелирка".
"90-летний американец может оставить красивую коллекцию столового серебра или, может быть, некоторые украшения. 50-ти или 60-тилетние отдаляются от таких активов, покупая виски, красивые часы, Ferrari", - отметил Фиамма.
Как сообщал УНН, на алкогольном рынке Украины разгорелся “брендовый скандал”.
Так, представители торговых сетей сообщили, что они начали получать письма он НПП “Гетьман”, в которых утверждалось, что отныне именно львовский водочный завод якобы будет производить водку Medoff.
В компании-производителе продукта — Beverage Trading Company — сразу отреагировали на происходящее, заверив, что никого не уполномочивали на производство продукции под их брендами.