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Спрос на страхование элитного алкоголя в США вырос в 10 раз

Киев • УНН

 • 10849 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В США увеличился спрос на страхование элитного виски. Об этом рассказал руководитель департамента страхования частных коллекций в American International Group (AIG) Рон Фиамма, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Спрос на страхование элитного алкоголя в США вырос в 10 раз

По его словам, такая тенденция обусловлена ростом количества американских аукционов, где продают выдержанные сорта виски.

"Всего за год AIG увеличила количество заявок на страхование виски почти в 10 раз", - говорит Фиамма.

Он добавил, что список застрахованных предметов по-прежнему возглавляют предметы искусства и "ювелирка".

"90-летний американец может оставить красивую коллекцию столового серебра или, может быть, некоторые украшения. 50-ти или 60-тилетние отдаляются от таких активов, покупая виски, красивые часы, Ferrari", - отметил Фиамма.

Как сообщал УНН, на алкогольном рынке Украины разгорелся “брендовый скандал”

Так, представители торговых сетей сообщили, что они начали получать письма он НПП “Гетьман”, в которых утверждалось, что отныне именно львовский водочный завод якобы будет производить водку Medoff.

В компании-производителе продукта — Beverage Trading Company — сразу отреагировали на происходящее, заверив, что никого не уполномочивали на производство продукции под их брендами. 

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