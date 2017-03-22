Попит на скраплений газ в Україні ростиме - С.Корецький
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Попит на скраплений газ в Україні ростиме. І це тенденція, яка сьогодні притаманна світовому ринку. Про це у коментарі УНН зазначив генеральний директор компанії WOG Сергій Корецький.
"Протягом 2016 року ріст ринку скрапленого газу склав близько 30%. Тобто цей ринок зріс на третину, коли ринки бензинів і дизпального дещо втрачали свої позиції. Аналогічна тенденція спостерігається і у світі. Імпорт СПГ значно збільшили країні Азії, зокрема, Індія, Китай. Аналітики говорять про те, що об’єми видобутого у світі газу поки менші за попит, який постійно зростає", - сказав він.
За словами С.Корецького, попит на СПГ в Україні цього року продовжить ріст. Проте, ринок збільшуватиметься вже не такими швидкими темпами, як це було у 2016 р.
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"Ринок автогазу ростиме. Такі прогнози. Єдине, що темпи цього росту дещо знизяться, якщо порівнювати з минулим роком. Орієнтовно, думаю, цей ріст складе 15%. При цьому, в структурі споживчого ринку пального газ буде випереджати бензин", - пояснив він.
Серед причин популярності автогазу експерт назвав економічну складову.
"Для нашого споживача – найвагоміший аргумент "за", звичайно, що це - ціна. У світі також ще керуються показниками екологічності, адже викиди в атмосферу від газу менші, і вони не такі шкідливі, як від інших палив", - додав С.Корецький.
Він також зауважив, що попит на скраплений газу у світі до 2020 року зростатиме орієнтовно на 4-5%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, протягом року у WOG планують запустити в роботу не менше 32 нових газових модулів.