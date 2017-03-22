Спрос на сжиженный газ в Украине будет расти - С.Корецький

"В течение 2016 рост рынка сжиженного газа составил около 30%. То есть этот рынок вырос на треть, когда рынки бензинов и дизтоплива несколько теряли свои позиции. Аналогичная тенденция наблюдается и в мире. Импорт СПГ значительно увеличили страны Азии, в частности, Индия, Китай. Аналитики говорят о том, что объемы добываемого в мире газа пока меньше чем спрос, который постоянно растет", - сказал он.

По словам С.Корецкого, спрос на СПГ в Украине в этом году продолжит рост. Однако, рынок будет увеличиваться уже не такими быстрыми темпами, как это было в 2016 г.

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"Рынок автогаза будет расти. Такие прогнозы. Единственное, что темпы этого роста несколько снизятся, если сравнивать с прошлым годом. Ориентировочно, думаю, этот рост составит 15%. При этом, в структуре потребительского рынка топлива газ будет опережать бензин", - пояснил он .

Среди причин популярности автогаза эксперт назвал экономическую составляющую.

"Для нашего потребителя - весомый аргумент "за", конечно, что это - цена. В мире также еще руководствуются показателями экологичности, ведь выбросы в атмосферу от газа меньше, и они не такие вредные, как от других топлив", - добавил С.Корецкий.

Он также отметил, что спрос на сжиженный газа в мире к 2020 году будет расти ориентировочно на 4-5%.

Напомним, как сообщал УНН, в течение года в WOG планируют запустить в работу не менее 32 новых газовых модулей.