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Попит на малогабаритні помешкання у 2017 році збережеться

Попит на малогабаритні помешкання у 2017 році збережеться

Київ • УНН

 • 10639 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Попит на помешкання невеликої площі у 2017 році збережеться, зважаючи на купівельну спроможність українців. Однак, як вважають у ПАТ "ХК «Київміськбуд", такий тренд не повинен вплинути на комфортність житла, повідомляє УНН.

"Тенденція йде до зменшення квадратних метрів. Але такі помешкання не повинні бути якимись будками, закутками. Стратегія компанії спрямована на те, щоб робити однокімнатні квартири площею здебільшого 40 квадратних метрів. Але зараз з'явився сегмент і 30 квадратних метрів, а також двокімнатні площею 40 та 50 кв.м. Я вважаю, квартира може бути маленькою, якщо у людини немає можливості придбати велику, але водночас вона повинна бути комфортною", - сказав президент холдингу "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

Нагадаємо, експерти вважають найбільш затребуваним сегментом на ринку житлової нерухомості є так звані смарт-квартири — житло невеликої площі, в якому однак можна облаштувати комфортне проживання.

Як пояснив віце-президент "Київміськбуду" Аркадій Бондарев, за оцінками фахівців, найкомфортніший метраж для невеликої квартири — 35 кв. м для однокімнатної, 50 кв.м для двокімнатної та 70 кв.м — для квартири на три кімнати. Водночас він наголосив про існування санітарних норм, за якими на одну людину має припадати 17,5 корисних квадратів, тобто вся оселя може бути приблизно 25 кв. м, але не менше.

Українські Національні Новини

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