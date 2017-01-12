Спрос на малогабаритные квартиры в 2017 году сохранится
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Спрос на небольшие квартиры в 2017 году сохранится, беря во внимание покупательную способность украинцев. Однако, как считают в ПАО "ХК "Киевгорстрой", такой тренд не должен повлиять на комфортность жилья, сообщает УНН.
"Тенденция идет к уменьшению квадратных метров. Но такое жилье не должно быть какой-то будкой, уголком. Стратегия компании направлена на то, чтобы делать однокомнатные квартиры площадью в основном 40 квадратных метров. Но сейчас появился сегмент и 30 квадратных метров, а также двухкомнатные площадью 40 и 50 кв.м. Я считаю, квартира может быть маленькой, если у человека нет возможности купить большую, но в то же время она должна быть комфортной", - сказал президент холдинга "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.
Напомним, эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке жилой недвижимости так называемые смарт-квартиры — жилье небольшой площади, в котором однако можно обустроить комфортное проживание.
Как пояснил вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, самый комфортный метраж для небольшой квартиры — 35 кв. м для однокомнатной, 50 кв.м для двухкомнатной и 70 кв.м — для квартиры на три комнаты. В то же время он отметил о существовании санитарных норм, по которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть вся квартира может быть примерно 25 кв. м, но не меньше.