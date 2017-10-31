Попередили теракт: на Донеччині планували підірвати об'єкт критичної інфраструктури

"...йде документування ще одного злочину і затримана ще одна особа, яка в Донецькій області з майже кілограмом вибухівки планувала підірвати об'єкт критичної інфраструктури", - сказав Грицак.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України затримала підозрювану у скоєнні теракту, у якому загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш.