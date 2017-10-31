Предотвратили теракт: в Донецкой области планировали взорвать объект критической инфраструктуры

"... идет документирование еще одного преступления и задержан еще один человек, который в Донецкой области с почти килограммом взрывчатки планировал подорвать объект критической инфраструктуры", - сказал Грицак.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины задержала подозреваемую в совершении теракта, в котором погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.