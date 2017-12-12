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"Понти" перед дівчиною або місце в партії – Ляшко поставив Рибалку перед вибором

"Понти" перед дівчиною або місце в партії – Ляшко поставив Рибалку перед вибором

Київ • УНН

 • 16290 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко закликав члена своєї партії Сергія Рибалку зробити вибір між “понтами” перед своєю дівчиною і місцем серед “радикалів”. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Розміщення моїм колегою Сергієм Рибалкою відеобордів у Нью-Йорку — це повна дурня. І дуже погана реклама для нашої команди, я про таку не просив! Коли ти публічна особа — маєш завжди думати про наслідки своїх дій. Пропоную Сергію визначитися чим далі займатися: чи понтуватися перед своєю дівчиною, чи працювати на Україну в моїй команді”, — написав О.Ляшко.

Нагадаємо, нардеп Сергій Рибалка розмістив фото своєї подруги Анастасії Байбородіної на екранах Таймс-Сквер у Нью-Йорку, для того, щоб привітати її з днем народження. Відповідні фото опублікувала сама Байбородіна у соціальних мережах.

Також нагадаємо, Сергій Рибалка недавно був звільнений парламентом з посади голови фінансового комітету. Його роботу на цій посаді експерти фінгалузі і вкладники банків оцінили дуже низько.

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