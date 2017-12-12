"Понты" перед девушкой или место в партии - Ляшко поставил Рыбалку перед выбором

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 13607 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100808 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102779 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103057 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117439 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103619 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106033 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112776 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117249 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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"Понты" перед девушкой или место в партии - Ляшко поставил Рыбалку перед выбором

"Понты" перед девушкой или место в партии - Ляшко поставил Рыбалку перед выбором

Киев  •  УНН

 • 16286 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал члена своей партии Сергея Рыбалку сделать выбор между "понтами" перед своей девушкой и местом среди "радикалов". Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Размещение моим коллегой Сергеем Рыбаком видеобордов в Нью-Йорке - это полная ерунда. И очень плохая реклама для нашей команды, я о таком не просил! Когда ты публичный человек - должен всегда думать о последствиях своих действий. Предлагаю Сергею определиться чем дальше заниматься или понтоваться перед своей девушкой, или работать на Украину в моей команде", - написал Ляшко.

Напомним, нардеп Сергей Рыбалка разместил фото своей подруги Анастасии Байбородиной на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке, для того, чтобы поздравить ее с днем ​​рождения. Соответствующие фото опубликовала сама Байбородиной в социальных сетях.

Также напомним, Сергей Рыбалка недавно был уволен парламентом с должности председателя финансового комитета. Его работу на этом посту эксперты финотрасли и вкладчики банков оценили очень низко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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