Понеділок у Києві розпочався із заторів: де “тягнучка”

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Перемоги, Любомира Гузара, Голосіївському, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Степана Бандери, Героїв Сталінграда.

Окрім того, рух ускладнено на вулицях Набережно-Хрещатицькій, Гарматній, Ніжинській, Вадима Гетьмана, Авіаконструктора Ігоря Сікорського, Миколи Шпака, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Деревлянській, Богатирській.

Тим часом, на лівому березі затори утворилися на проспектах Миколи Бажана, Юрія Гагаріна, Броварському, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Оноре де Бальзака, Миропільській, Андрія Малишка, Раїси Окіпної, Братиславській.

Рух на мостах: ускладнено на Північному, Південному, Дарницькому. На мостах Метро та Патона рух вільний.

Доповнення

На більшості території України з вівторка очікується похолодання на кілька градусів. За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби, 27-29 вересня, в Україні без опадів, лише у вівторок в східній частині місцями невеликий дощ.



