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Понедельник в Киеве начался с пробок: где "тянучка"

Киев  •  УНН

 • 16215 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В столице по состоянию на 8:15 понедельника, 27 сентября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Победы, Любомира Гузара, Голосеевском, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Степана Бандеры, Героев Сталинграда.

Кроме того, движение затруднено на улицах Набережно-Крещатицкой, Гарматной, Нежинской, Вадима Гетьмана, Авиаконструктора Игоря Сикорского, Николая Шпака, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Древлянской, Богатырской.

Между тем, на левом берегу пробки образовались на проспектах Бажана, Юрия Гагарина, Броварском, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Оноре де Бальзака, Миропольской, Андрея Малышко, Раисы Окипной, Братиславской.

Движение на мостах: затруднено на Северном, Южном, Дарницком. На мостах Метро и Патона движение свободное.

Дополнение

На большинстве территории Украины со вторника ожидается похолодание на несколько градусов. По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток, 27-29 сентября, в Украине без осадков, лишь во вторник в восточной части местами небольшой дождь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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