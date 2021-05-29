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Понад третина для України: Держдеп США запросив 665 млн доларів на захист Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Державний департамент США запросив у Конгресу 665,8 мільйонів доларів на 2022 фінансовий рік (починається з 1 жовтня 2021 року) для захисту Європи і Євразії. Про це йдеться в бюджетному запиті американського відомства, передає УНН.

Понад третина для України: Держдеп США запросив 665 млн доларів на захист Європи

Цитата

За підрахунками департаменту дана сума має підвищити стійкість країн регіону до іноземного згубного впливу і сприятиме євроатлантичній інтеграції. Зокрема, виділені кошти використовують для протистояння зростаючим викликам з боку Росії і Китаю.

“Фінансування буде спрямовано на підтримку програм, спрямованих на захист демократії, верховенства закону, просування прав людини і гендерної рівності, боротьбу з корупцією і протидію авторитаризму”, — уточнюється в повідомленні.

Деталі

Передбачається, що дані програми також будуть “підтримувати вільні та чесні ЗМІ, громадянське суспільство, енергетику та інфраструктуру, кібербезпека і економічний розвиток”, допоможуть усунути наслідки пандемії. Серед адресатів допомоги Грузія, Україна, Молдова. Фінансування також направлено на допомогу білоруському народу в його прагненнях до демократії.

Фінансова допомога для України

Для України Держдеп попросив виділити 255 млн доларів. У повідомленні йдеться, що надана допомога дозволить протидіяти агресії з боку Росії, прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією і процес реформування інститутів для європейської інтеграції України.

Іншим важливим напрямком Держдеп США назвав підтримку роботи Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, яка стежить за ходом конфлікту на Донбасі.

Доповнення

Держдепартамент США також запросив із федерального бюджету на 2022 фінансовий рік понад 810 млн доларів на іноземне мовлення, в першу чергу спрямованое на Росію, Китай та Іран. Кошти мають піти підвідомчому департаменту Агентству з глобальних медіа (USAGM).

Наступний фінансовий рік в США розпочинається 1 жовтня 2021 року.

Нагадаємо

Напередодні президент США Джо Байден представив в п’ятницю пакет бюджетних пропозицій на 2022 фінансовий рік в обсязі 6 трлн доларів.

Це найвищий показник витрат федерального уряду з моменту завершення Другої світової війни. Як зазначає газета USA Today, якщо в 1946 році заборгованість країни досягала 106% ВВП, то в разі затвердження бюджету в запропонованому обсязі борг виросте до 117% до 2031 року.

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