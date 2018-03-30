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Понад тисячу свиней утилізували на Полтавщині через АЧС

Понад тисячу свиней утилізували на Полтавщині через АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Через африканську чуму свиней на Полтавщині утилізували понад тисячу свиней. Про це УНН повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби Полтавської області Генналій Пікуль.

Спалах вірусу зафіксували у “Дослідному господарстві “Степне” Полтавського району. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями, підкреслив Г.Пікуль.

“Підприємство порушило вимоги біологічної безпеки. Внаслідок цього було спалено 1 тис. 129 голів свиней. На сьогодні на підприємстві проведена дезінфекція, встановлено 40-денний карантин”, — додав він.

Нагадаємо, на цьому тижні випадок АЧС також був зафіксований у Вінницькій області.

Разом з тим, через загрозу АЧС селянам можуть заборонити продавати домашнє м’ясо. Відповідний законопроект зареєстрували у Парламенті.

Експерти ж вбачають у вказаній ініціативі парламентаріїв загрозу для селян, які, починаючі з 2020 року, (у разі прийняття документу) можуть залишитися “мало не єдиного виду доходу”.

"Серед мотивів ініціативи (№ 7489 — ред.) — вірус АЧС, з яким відповідальні відомства не можуть нічого вдіяти вже третій рік поспіль... Тобто логіка така: "дієвого державного контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин немає"(держоргани не справляються з прямими функціями і обов’язками), а тому давайте введемо заборону на продаж домашнього м’яса (чим позбавимо селян одного з основних видів їх заробітку, завдяки якому більшість їх сімей сьогодні виживають), — зазначив з цього приводу політик С.Тригубенко на особистій сторінці в Facebook.

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