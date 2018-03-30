Понад тисячу свиней утилізували на Полтавщині через АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Через африканську чуму свиней на Полтавщині утилізували понад тисячу свиней. Про це УНН повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби Полтавської області Генналій Пікуль.
Спалах вірусу зафіксували у “Дослідному господарстві “Степне” Полтавського району. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями, підкреслив Г.Пікуль.
“Підприємство порушило вимоги біологічної безпеки. Внаслідок цього було спалено 1 тис. 129 голів свиней. На сьогодні на підприємстві проведена дезінфекція, встановлено 40-денний карантин”, — додав він.
Нагадаємо, на цьому тижні випадок АЧС також був зафіксований у Вінницькій області.
Разом з тим, через загрозу АЧС селянам можуть заборонити продавати домашнє м’ясо. Відповідний законопроект зареєстрували у Парламенті.
Експерти ж вбачають у вказаній ініціативі парламентаріїв загрозу для селян, які, починаючі з 2020 року, (у разі прийняття документу) можуть залишитися “мало не єдиного виду доходу”.
"Серед мотивів ініціативи (№ 7489 — ред.) — вірус АЧС, з яким відповідальні відомства не можуть нічого вдіяти вже третій рік поспіль... Тобто логіка така: "дієвого державного контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин немає"(держоргани не справляються з прямими функціями і обов’язками), а тому давайте введемо заборону на продаж домашнього м’яса (чим позбавимо селян одного з основних видів їх заробітку, завдяки якому більшість їх сімей сьогодні виживають), — зазначив з цього приводу політик С.Тригубенко на особистій сторінці в Facebook.