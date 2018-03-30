Более тысячи свиней утилизировали в Полтавской области из-за АЧС

Вспышку вируса зафиксировали в "Опытном хозяйстве "Степное" Полтавского района. Диагноз АЧС было подтверждено лабораторными исследованиями, подчеркнул Г.Пикуль.

"Предприятие нарушило требования биологической безопасности. В результате было сожжено 1 тыс. 129 голов свиней. Сегодня на предприятии проведена дезинфекция, установлено 40-дневный карантин", - добавил он.

Напомним, на этой неделе случай АЧС также был зафиксирован в Винницкой области.

Вместе с тем, из-за угрозы АЧС крестьянам могут запретить продавать домашнее мясо. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.

Эксперты же видят в указанной инициативе парламентариев угрозу для крестьян, которые, начиная с 2020 года, (в случае принятия документа) могут остаться "чуть ли не единственного вида дохода".

"Среди мотивов инициативы (№ 7489 - ред.) - вирус АЧС, с которым ответственные ведомства не могут ничего поделать уже третий год подряд... То есть логика такая: "действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных нет" (госорганы не справляются с прямыми функциями и обязанностями), а потому давайте введем запрет на продажу домашнего мяса (чем лишим крестьян одного из основных видов их заработка, благодаря которому большинство их семей сегодня выживают), - отметил по этому поводу политик С.Тригубенко на личной странице в Facebook.