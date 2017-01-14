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Понад сотню військових вивели прибирати вулиці Ужгорода від снігу

Понад сотню військових вивели прибирати вулиці Ужгорода від снігу

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні в Ужгородській міській раді провели засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків негоди, у ході якого прийнято спільне рішення залучити до прибирання міста від снігу військовослужбовців військових частин А-1778, 3002 Нацгвардії України та зонального відділу служби правопорядку. Про це УНН повідомили в Ужгородській міській раді.

Так, у ці хвилини до робіт вже долучилися близько 120 військовослужбовців та 2 одиниці їхньої техніки.

Окрім того, в Ужгороді працюють 11 машин комунальних підприємств, 3 –від приватних структур та 80 чоловік, які прибирають сніг вручну.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на дорогах державного значення у західних областях обмежили рух вантажівок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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