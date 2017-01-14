Более сотни военных вывели убирать улицы Ужгорода от снега
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня в Ужгородском городском совете провели заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, в ходе которого приняли совместное решение привлечь к уборке города от снега военнослужащих воинских частей А-1778, 3002 Нацгвардии Украины и зонального отдела службы правопорядка. Об этом сообщили УНН в Ужгородском городском совете.
Так, в эти минуты к работам уже присоединились около 120 военнослужащих и 2 единицы их техники.
Кроме того, в Ужгороде работают 11 машин коммунальных предприятий, 3 - от частных структур и 80 человек, которые убирают снег вручную.
Напомним, как сообщал УНН, на дорогах государственного значения в западных областях ограничили движение грузовиков.