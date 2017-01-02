Понад півсотні місць інтенсивного скупчення безхатченків виявили у Кропивницькому

“Наразі потреби в пунктах обігріву не було, тож працює соціальний патруль. Соціальний патруль здійснює постійну функцію у відвідинах малозахищених верств населення та людей похилого віку, що перебувають на обліку в управліннях соцзахисту і по тій чи інші причині не мають доглядальників та людей, які свідомо обрали „безтурботний“ спосіб життя. Їх відвідують у місцях інтенсивного скупчення, починаючи з 19 листопада таких місць виявлено 60, громадянам надавалася допомога в харчуванні, обігріві, допомагали їм одягом. Серед цієї категорії людей немає таких, що постраждали від холоду, за винятком тих, хто нетверезим лишився ночувати на зупинці громадського транспорту чи на тротуарі. Летальних випадків не було, але такі випадки були. Цих людей доправляли до лікарні”, — повідомив Сергій Коваленко.

Також він додав, що відповідно до розпорядження міського голови про заходи щодо забезпечення безпечного перебування в осінньо-зимовий період громадян, в обласному центрі передбачено розгортання 15 стаціонарних пунктів надання тимчасових послуг обігріву та один мобільний намет в місцях можливого виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру при різкому зниженні температури повітря від мінус 15 градусів.

В першу чергу пункти розгортаються при житлово-експлуатаційних організаціях, лікувальних закладах, ну а мобільний пункт — за необхідності в тому чи іншому географічному місці на території міста.

Нагадаємо, у період морозів для безхатченків в Одесі організують притулок і харчування.