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Более полусотни мест интенсивного скопления бездомных обнаружили в Кропивницком

Более полусотни мест интенсивного скопления бездомных обнаружили в Кропивницком

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 января. УНН. Социальный патруль обнаружил более полусотни интенсивного скопления людей без определенного места жительства в Кропивницком от начала холодов. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Сергей Коваленко.

"Сейчас потребности в пунктах обогрева не было, поэтому работает социальный патруль. Социальный патруль осуществляет постоянную функцию в посещении малообеспеченных слоев населения и пожилых людей, состоящих на учете в управлениях соцзащиты и по той или иной причине не имеют сиделок и людей, которые сознательно выбрали "беззаботный" образ жизни. Их посещают в местах интенсивного скопления, начиная с 19 ноября таких мест выявлено 60, гражданам оказывалась помощь в питании, обогреве, помогали им одеждой. Среди этой категории людей нет таких, пострадавших от холода, за исключением тех, кто нетрезвым остался ночевать на остановке общественного транспорта или на тротуаре. Летальных исходов не было, но такие случаи были. Этих людей доставляли в больницу", - сообщил Сергей Коваленко.

Также он добавил, что в соответствии с распоряжением городского головы о мерах по обеспечению безопасного пребывания в осенне-зимний период граждан, в областном центре предусмотрено развертывание 15 стационарных пунктов оказания временных услуг обогрева и один мобильный шатер в местах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера при резком снижении температуры воздуха от минус 15 градусов.

В первую очередь пункты развертываются при жилищно-эксплуатационных организациях, лечебных учреждениях, ну а мобильный пункт - при необходимости в том или ином географическом месте на территории города.

Напомним, в период морозов для бездомных в Одессе организуют убежище и питание.

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