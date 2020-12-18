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Понад чверть мільйона ФОПів вже подали заявки на отримання “карантинних” 8 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Для отримання обіцяної підтримки бізнесу на карантині у вигляді одноразової допомоги у 8 тис. гривень через державний сервіс "Дія" онлайн подали заяви вже 252 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Понад чверть мільйона ФОПів вже подали заявки на отримання “карантинних” 8 тисяч

“Станом на 18 грудня (17:00) на допомогу у 8 тисяч, яка реалізується через “Дію”, вже подано 252 тисячі заявок. На допомогу роботодавцям до 8 тисяч, яка реалізується через центри зайнятості, роботодавцями подано 3763 пакетів документів, для надання допомоги 73 626 працівникам. Прогнозована сума допомоги за останньою, згідно з розрахунками роботодавців, складає понад 327 млн грн”, - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За його словами, цифри за 5 днів від старту програм свідчать, що є величезний попит.

“Подача документів була максимально спрощена, а сума компенсацій є абсолютно достойною, якщо враховувати 2-тижневий карантин і рівень мінімальної заробітної плати”, - додав урядовець.

Також він наголосив, що заявки на всі програми можна подавати в електронній формі, тому на вихідних їх прийом продовжується.

“Так, наприклад, за допомогою для своїх працівників вже подали заявки такі підприємства, як "Укрзалізниця", "ТУРБОАТОМ" (Харків), обласні відділення "Укравтодор", авіаційна компанія "Роза вітрів" (Київ), кондитерська фабрика "Харків'янка", "Слов'янський завод високовольтних ізоляторів" (Донецька область)”, - додав Ігор Петрашко.

Зазначимо, що програми допомоги працівникам та ФОПам у 8000 грн продовжена до 31 грудня. Програми для роботодавців (“до 8000” і “компенсація ЄСВ”) - до 21 грудня.

Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні.

Додамо, що в Україні шахраї придумали "схему" з 8 тисячами для ФОПів і обманули вже до сотні людей.

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