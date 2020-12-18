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Более четверти миллиона ФЛП уже подали заявки на получение "карантинных" 8 тысяч

Киев • УНН

 • 11568 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Для получения обещанной поддержки бизнеса на карантине в виде единовременного пособия в 8 тыс. гривен через государственный сервис "Дия" онлайн подали заявления уже 252 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Более четверти миллиона ФЛП уже подали заявки на получение "карантинных" 8 тысяч

"По состоянию на 18 декабря (17:00) на помощь в 8000, которая реализуется через "Дию", уже подано 252 тыс. заявок. На помощь работодателям в 8000, которая реализуется через центры занятости, работодателями подано 3763 пакетов документов для оказания помощи 73 626 работникам. Прогнозируемая сумма помощи по последней, согласно расчетам работодателей, составляет более 327 млн грн", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По его словам, цифры за 5 дней от старта программ свидетельствуют, что есть огромный спрос.

"Подача документов была максимально упрощена, а сумма компенсаций абсолютно достойной, если учитывать 2-недельный карантин и уровень минимальной заработной платы", - добавил чиновник.

Также он отметил, что заявки на все программы можно подавать в электронной форме, поэтому на выходных их прием продолжается.

"Так, например, с помощью для своих работников уже подали заявки такие предприятия, как "Укрзализныця", "Турбоатом"(Харьков), областные отделения "Укравтодора", авиационная компания "Роза ветров" (Киев), кондитерская фабрика "Харьковчанка", "Славянский завод высоковольтных изоляторов" (Донецкая область)", - добавил Игорь Петрашко.

Отметим, что программы помощи работникам и ФЛП в 8000 грн продлена до 31 декабря. Программы для работодателей ("до 8000" и "компенсация ЕСВ") - до 21 декабря.

Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8000 гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе.

Добавим, что в Украине мошенники придумали "схему" с 8 тысячами для ФЛП и обманули уже до сотни человек.

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