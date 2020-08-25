Понад 900 пасажирських вагонів обладнані відеокамерами — УЗ

"Станом на (20 серпня - ред.) системами відеонагляду обладнано 918 пасажирських вагонів. До кінця поточного року планується встановити системи відеонагляду у 29 вагонах при виконанні капітально-відновлювального ремонту та у 26 вагонах при побудові", - йдеться у відповіді на запит.

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