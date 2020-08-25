Более 900 пассажирских вагонов оборудованы видеокамерами — УЗ

"По состоянию на (20 августа - ред.) системами видеонаблюдения оборудованы 918 пассажирских вагонов. До конца текущего года планируется установить системы видеонаблюдения в 29 вагонах при выполнении капитально-восстановительного ремонта и в 26 вагонах при построении", - говорится в ответе на запрос.

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