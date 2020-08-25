Более 900 пассажирских вагонов оборудованы видеокамерами — УЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Более 900 пассажирских вагонов акционерной компании "Укрзализныця" оборудованы системами видеонаблюдения. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Департамента информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци".
"По состоянию на (20 августа - ред.) системами видеонаблюдения оборудованы 918 пассажирских вагонов. До конца текущего года планируется установить системы видеонаблюдения в 29 вагонах при выполнении капитально-восстановительного ремонта и в 26 вагонах при построении", - говорится в ответе на запрос.
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