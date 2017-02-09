Понад 90 снарядів випустили бойовики на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Минулої доби під час обстрілів бойовики на луганському напрямку випустили понад 90 снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На луганському напрямку вчора ворог продовжував обстрілювати українські позиції поблизу населеного пункту Кримське, при цьому застосовував артилерію. За підрахунками Генерального штабу за добу на цих рубежах бойовики випустили по наших опорних пунктах понад 90 снарядів”, — сказав він.
Крім цього, за його словами, зрідка бандформування порушували режим тиші у Попаснянському районі, поблизу Бахмутської траси та у Малиновому, що на північ від Станиці Луганської. На всіх цих трьох ділянках противник епізодично застосовував важке озброєння, а саме міномети, внаслідок чергового ворожого обстрілу на Бахмутській трасі було пошкоджено Занівську насосну станцію.
Всього ж на луганському напрямку вчора зафіксовано 25 ворожих обстрілів, третина з яких з використанням важкої зброї.
Як повідомляв УНН, минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців.