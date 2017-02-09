Более 90 снарядов выпустили боевики на луганском направлении

"На луганском направлении вчера враг продолжал обстреливать украинские позиции вблизи населенного пункта Крымское, при этом применял артиллерию. По подсчетам Генерального штаба за сутки на этих рубежах боевики выпустили по нашим опорным пунктам более 90 снарядов", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, изредка бандформирования нарушали режим тишины в Попаснянском районе, вблизи бахмутской трассы и в Малиновом, что к северу от Станицы Луганской. На всех этих трех участках противник эпизодически применял тяжелое вооружение, а именно минометы, в результате очередного вражеского обстрела на бахмутской трассе повредили Занивскую насосную станцию.

Всего же на луганском направлении вчера зафиксировали 25 вражеских обстрелов, треть из которых с использованием тяжелого оружия.

Как сообщал УНН, прошедшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских бойцов.