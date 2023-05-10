Понад 8 мільярдів доларів активів російського центрального банку знаходяться в Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. 7,4 мільярда швейцарських франків (8,3 мільярда доларів) резервів і активів російського центрального банку зберігаються у Швейцарії, повідомило міністерство економіки країни, передає УНН посилаючись на AFP.
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Операції, пов'язані з управлінням активами та резервами центрального банку росії, були заборонені через місяць після того, як москва розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, йдеться у заяві міністерства, додавши, що «активи банку були іммобілізовані».
У середу уряд Швейцарії був проінформований про розмір активів і резервів російського центрального банку, що зберігаються в країні, після введення у березні нової вимоги до звітності, йдеться у заяві.
Державний секретаріат з економічних питань (SECO) наголосив, що «суму іммобілізованих активів слід відрізняти від суми заморожених коштів та активів у Швейцарії».
На сьогодні Швейцарія — довгий час улюблене місце призначення для багатих росіян та їх активів — заморозила близько 7,5 млрд швейцарських франків у російських фондах і активах, які належать або контролюються особами, компаніями або організаціями, які перебувають під санкціями, йдеться в повідомленні.
У заяві, зробленій у середу, наголошується, що «звітність щодо резервів та активів російського центрального банку залишиться обов'язковою, і звітність здійснюватиметься регулярно, щокварталу».
У повідомленні наголошується, що в ЄС «тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського центрального банку, а виручені кошти використати для відновлення України».
«Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями».
Додамо
Традиційно нейтральна Швейцарія вирішила приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти москви, зобов'язуючи банки передавати інформацію про клієнтів чи фірм.