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Более 8 миллиардов долларов активов российского центрального банка находятся в Швейцарии

Более 8 миллиардов долларов активов российского центрального банка находятся в Швейцарии

Киев • УНН

 • 774005 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. 7,4 миллиарда швейцарских франков (8,3 миллиарда долларов) резервов и активов российского центрального банка хранятся в Швейцарии, сообщило министерство экономики страны, передает УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Операции, связанные с управлением активами и резервами центрального банка россии, были запрещены через месяц после того, как москва начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, говорится в заявлении министерства, добавив, что «активы банка были иммобилизованы».

В среду правительство Швейцарии было проинформировано о размере активов и резервов российского центрального банка, хранящихся в стране, после введения в марте нового требования об отчетности, говорится в заявлении.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) подчеркнул, что «сумму иммобилизованных активов следует отличать от суммы замороженных средств и активов в Швейцарии».

На сегодня Швейцария — долгое время любимое место назначения для богатых россиян и их активов — заморозила около 7,5 млрд швейцарских франков в российских фондах и активах, принадлежащих или контролируемых лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями, говорится в сообщении.

В заявлении, сделанном в среду, отмечается, что «отчетность по резервам и активам российского центрального банка останется обязательной, и отчетность будет осуществляться регулярно, ежеквартально».

В сообщении отмечается, что в ЕС «продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского центрального банка, а вырученные средства использовать для восстановления Украины».

«Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями».

Добавим

Традиционно нейтральная Швейцария решила присоединиться к санкциям Европейского Союза против москвы, обязав банки передавать информацию о клиентах или фирмах.

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