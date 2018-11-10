Понад 700 тисяч осіб встали в онлайн-чергу для покупки квитків на концерти Spice Girls
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Понад 700 тисяч осіб встали в онлайн-чергу з метою придбання квитків на концерти поп-групи Spice Girls, що оголосила про своє возз’єднання. Про це повідомляє УНН із посиланням на Press Association.
Керуючий директор британського відділення американської компанії Ticketmaster Ендрю Парсонс відзначив, що в Сполученому Королівстві було зафіксовано рекорд по завантаженості сайту сервісу продажу квитків у зв’язку з напливом бажаючих піти на концерт. “Попит на Spice Girls просто зашкалював”, — сказав він.
“Наш сайт відвідали мільйони людей у пошуках квитків, черга в певний момент перевищила 700 тис. осіб. Сотні тисяч квитків були продані щасливим шанувальникам по всій країні за лічені хвилини. Вітаю дівчаток. Судячи із того, що ми бачили, вони могли б виступати кожен вечір протягом року”, — додав Парсонс.
Як раніше інформував УНН, учасниці Spice Girls — Джері Холлівелл, Мелані Чісхолм (Мел Сі), Емма Бантон і Мелані Браун (Мел Бі) — раніше заявили про возз’єднання і відновлення концертної діяльності, але без Вікторії Бекхем (Пош). Квитки надійшли у продаж 10 листопада о 10:30 за місцевим часом (12:30 за київським).
Гастролі колективу стартує 1 червня 2019 року. Група виступить з концертами у Манчестері, Ковентрі, Сандерленді, Единбурзі, Брістолі і Лондоні. Spice Girls була створена в британській столиці в 1994 році. За 18-річну кар’єру її сингли очолювали хіт-паради 11 разів, а популярність групи дозволила продати більше 40 млн альбомів.