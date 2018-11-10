Более 700 тысяч человек встали в онлайн-очередь для покупки билетов на концерты Spice Girls

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106859 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113753 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151386 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145621 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137005 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128472 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172006 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Более 700 тысяч человек встали в онлайн-очередь для покупки билетов на концерты Spice Girls

Более 700 тысяч человек встали в онлайн-очередь для покупки билетов на концерты Spice Girls

Киев  •  УНН

 • 7634 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Более 700 тысяч человек встали в онлайн-очередь с целью приобретения билетов на концерты поп-группы Spice Girls, объявившая о своем воссоединении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Press Association.

Управляющий директор британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонс отметил, что в Соединенном Королевстве был зафиксирован рекорд по загруженности сайта сервиса продажи билетов в связи с наплывом желающих пойти на концерт. “Спрос на Spice Girls просто зашкаливал”, — сказал он.

"“Наш сайт посетили миллионы людей в поисках билетов, очередь в определенный момент превысила 700 тыс. человек. Сотни тысяч билетов были проданы счастливым поклонникам по всей стране за считанные минуты. Поздравляю девочек. Судя по тому, что мы видели, они могли бы выступать каждый вечер в течение года”, — добавил Парсонс.

Как ранее информировал УНН, участницы Spice Girls — Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Мелани Браун — ранее заявили воссоединении и возобновлении концертной деятельности, но без Виктории Бекхэм. Билеты поступили в продажу 10 ноября в 10:30 по местному времени (12:30 по киевскому).

Гастроли коллектива стартует 1 июня 2019 года. Группа выступит с концертами в Манчестере, Ковентри, Сандерленде, Эдинбурге, Бристоле и Лондоне. Spice Girls была создана в британской столице в 1994 году. За 18-летнюю карьеру ее синглы возглавляли хит-парады 11 раз, а популярность группы позволила продать более 40 млн альбомов.

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