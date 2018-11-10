Более 700 тысяч человек встали в онлайн-очередь для покупки билетов на концерты Spice Girls
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Более 700 тысяч человек встали в онлайн-очередь с целью приобретения билетов на концерты поп-группы Spice Girls, объявившая о своем воссоединении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Press Association.
Управляющий директор британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонс отметил, что в Соединенном Королевстве был зафиксирован рекорд по загруженности сайта сервиса продажи билетов в связи с наплывом желающих пойти на концерт. “Спрос на Spice Girls просто зашкаливал”, — сказал он.
"“Наш сайт посетили миллионы людей в поисках билетов, очередь в определенный момент превысила 700 тыс. человек. Сотни тысяч билетов были проданы счастливым поклонникам по всей стране за считанные минуты. Поздравляю девочек. Судя по тому, что мы видели, они могли бы выступать каждый вечер в течение года”, — добавил Парсонс.
Как ранее информировал УНН, участницы Spice Girls — Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Мелани Браун — ранее заявили воссоединении и возобновлении концертной деятельности, но без Виктории Бекхэм. Билеты поступили в продажу 10 ноября в 10:30 по местному времени (12:30 по киевскому).
Гастроли коллектива стартует 1 июня 2019 года. Группа выступит с концертами в Манчестере, Ковентри, Сандерленде, Эдинбурге, Бристоле и Лондоне. Spice Girls была создана в британской столице в 1994 году. За 18-летнюю карьеру ее синглы возглавляли хит-парады 11 раз, а популярность группы позволила продать более 40 млн альбомов.