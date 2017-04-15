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Понад 700 правоохоронців Хмельниччини забезпечуватимуть правопорядок під час Великодніх свят

Київ • УНН

 • 7612 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. 16 квітня з нагоди Світлого Христового Воскресіння відбудуться богослужіння в 966 культових спорудах Хмельницької області. Про це кореспонденту УНН розповіли у СК ГУНПУ у Хмельницькій області .

“Прогнозується, що у святкових відправах візьме участь понад 300 тисяч вірян. Правоохоронці, рятувальники та представники органів місцевої влади потурбувалися заздалегідь, щоб Великодні свята на Хмельниччині пройшли спокійно. 16 квітня святкові богослужіння пройдуть у 966 храмах області” — розповів начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Хмельницькій області Валентин Білянський.

Охорону публічного порядку забезпечуватимуть 712 працівників поліції. Їм допомагатимуть члени громадських формувань. Також на випадок ускладнення оперативної ситуації чи групових порушень порядку у резерві знаходитиметься близько двох десятків працівників спецпідрозділів.

Крім того, в стані підвищеної готовності перебувають наряди вибухотехніків та кінологів для оперативного реагування на можливі повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів, зброї тощо.

Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомляв, що у період пасхальних свят 750 поліцейських охоронятимуть громадський порядок на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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