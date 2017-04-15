Более 700 правоохранителей Хмельницкой области будут обеспечивать правопорядок на Пасхальные праздники
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. 16 апреля по случаю Светлого Христова Воскресения состоятся богослужения в 966 культовых сооружениях Хмельницкой области. Об этом корреспонденту УНН рассказали в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
“Прогнозируется, что в праздничных богослужениях примут участие более 300 тыс. верующих. Правоохранители, спасатели и представители органов местной власти позаботились заранее, чтобы Пасхальные праздники в Хмельницкой обл. прошли спокойно. 16 апреля праздничные богослужения пройдут в 966 храмах области ”, - рассказал начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Хмельницкой области Валентин Билянский.
Охрану общественного порядка будут обеспечивать 712 полицейских. Им будут помогать члены общественных формирований. Также на случай осложнения оперативной обстановки или групповых нарушений порядка в резерве будет находиться около двух десятков работников спецподразделений.
Кроме того, в состоянии повышенной готовности находятся наряды взрывотехников и кинологов для оперативного реагирования на возможные сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов, оружия и другого.
Напомним, 13 апреля сообщал, что в период пасхальных праздников 750 полицейских будут охранять общественный порядок на Житомирщине .