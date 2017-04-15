Более 700 правоохранителей Хмельницкой области будут обеспечивать правопорядок на Пасхальные праздники

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106885 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164327 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120622 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119100 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113922 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105181 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156260 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 700 правоохранителей Хмельницкой области будут обеспечивать правопорядок на Пасхальные праздники

Более 700 правоохранителей Хмельницкой области будут обеспечивать правопорядок на Пасхальные праздники

Киев  •  УНН

 • 7605 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. 16 апреля по случаю Светлого Христова Воскресения состоятся богослужения в 966 культовых сооружениях Хмельницкой области. Об этом корреспонденту УНН рассказали в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.

“Прогнозируется, что в праздничных богослужениях примут участие более 300 тыс. верующих. Правоохранители, спасатели и представители органов местной власти позаботились заранее, чтобы Пасхальные праздники в Хмельницкой обл. прошли спокойно. 16 апреля праздничные богослужения пройдут в 966 храмах области ”, - рассказал начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Хмельницкой области Валентин Билянский.

Охрану общественного порядка будут обеспечивать 712 полицейских. Им будут помогать члены общественных формирований. Также на случай осложнения оперативной обстановки или групповых нарушений порядка в резерве будет находиться около двух десятков работников спецподразделений.

Кроме того, в состоянии повышенной готовности находятся наряды взрывотехников и кинологов для оперативного реагирования на возможные сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов, оружия и другого.

Напомним, 13 апреля сообщал, что в период пасхальных праздников 750 полицейских будут охранять общественный порядок на Житомирщине .

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