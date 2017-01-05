Понад 700 одиниць техніки планують залучити до прибирання снігу на Кіровоградщині

“Що стосується безперебійної роботи дорожньо-мостового господарства, у підприємств житлово-комунального господарства наявні 104 одиниці техніки, яка вся готова, заготовлено 400 тис. тонн протиожеледних матеріалів. Нашої техніки недостатньо, тому органи місцевого самоврядування уклали угоди зі сторонніми організаціями на залучення додатково 638 одиниць спецтехніки”, — повідомила О. Довжук.

Нагадаємо, на різдвяні свята в Україні очікуються снігопади, в окремих областях може випасти до 35 см снігу.