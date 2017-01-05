Более 700 единиц техники планируют привлечь к уборке снега в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Предприятия коммунального хозяйства Кировоградской области подготовили 104 единицы спецтехники для уборки снега. 638 единиц спецтехники запланировано взять в аренду у сторонних организаций. Об этом во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ухудшения погодных условий сообщила директор департамента ЖКХ облгосадминистрации Ольга Довжук.
"Что касается бесперебойной работы дорожно-мостового хозяйства, у предприятий жилищно-коммунального хозяйства имеется 104 единицы техники, вся готова, заготовлено 400 тыс. тонн противогололедных материалов. Нашей техники недостаточно, поэтому органы местного самоуправления заключили соглашения со сторонними организациями на привлечение дополнительно 638 единиц дополнительно единиц спецтехники", - сообщила О.Довжук.
Напомним, на рождественские праздники в Украине ожидаются снегопады, в отдельных областях может выпасть до 35 см снега.