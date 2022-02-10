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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Понад 7 тонн: у "Борисполі" вилучили рекордну партію контрабандних електронних цигарок

Понад 7 тонн: у "Борисполі" вилучили рекордну партію контрабандних електронних цигарок

Київ • УНН

 • 20547 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. В аеропорту "Бориспіль" затримали зловмисників, які намагалися ввезти до України понад 7 тонн контрафактних електронних цигарок. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Цитата

"Служба безпеки України не допустила ввезення рекордної за останні декілька років партії контрафактного товару через митний кордон України. У зловмисників виявлено оптову партію електронних цигарок на більше ніж 16 млн грн", — ідеться у повідомленні.

Деталі

За матеріалами слідства, організатори схеми намагалися приховано ввезти товари іноземного виробництва через міжнародний аеропорт "Бориспіль". У документах ділки вказували завідомо неправдиві відомості про вантаж. Поширювати підакцизні товари планували на українському внутрішньому ринку.

У вантажі зловмисників правоохоронці виявили партію електронних цигарок без марок акцизного податку України вагою понад 7 тонн.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Нагадаємо

У Львові перекрили масштабний канал контрабанди наркотиків з країн Євросоюзу до України із щомісячним обігом майже 1 млн грн.

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