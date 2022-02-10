Понад 7 тонн: у "Борисполі" вилучили рекордну партію контрабандних електронних цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В аеропорту "Бориспіль" затримали зловмисників, які намагалися ввезти до України понад 7 тонн контрафактних електронних цигарок. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
Цитата
"Служба безпеки України не допустила ввезення рекордної за останні декілька років партії контрафактного товару через митний кордон України. У зловмисників виявлено оптову партію електронних цигарок на більше ніж 16 млн грн", — ідеться у повідомленні.
Деталі
За матеріалами слідства, організатори схеми намагалися приховано ввезти товари іноземного виробництва через міжнародний аеропорт "Бориспіль". У документах ділки вказували завідомо неправдиві відомості про вантаж. Поширювати підакцизні товари планували на українському внутрішньому ринку.
У вантажі зловмисників правоохоронці виявили партію електронних цигарок без марок акцизного податку України вагою понад 7 тонн.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Нагадаємо
У Львові перекрили масштабний канал контрабанди наркотиків з країн Євросоюзу до України із щомісячним обігом майже 1 млн грн.