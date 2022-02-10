Более 7 тонн: в "Борисполе" изъяли рекордную партию контрабандных электронных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В аэропорту "Борисполь" задержали злоумышленников, которые пытались ввезти в Украину более 7 тонн контрафактных электронных сигарет. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
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"Служба безопасности Украины не допустила ввоз рекордной за последние несколько лет партии контрафактного товара через таможенную границу Украины. У злоумышленников обнаружено оптовую партию электронных сигарет на более чем 16 млн грн", — говорится в сообщении.
Детали
По материалам следствия, организаторы схемы пытались скрытно ввезти товары иностранного производства через международный аэропорт "Борисполь". В документах дельцы указали заведомо ложные сведения о грузе. Распространять подакцизные товары планировали на украинском внутреннем рынке.
В грузе злоумышленников правоохранители обнаружили партию электронных сигарет без марок акцизного налога Украины весом более 7 тонн.
Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
Напомним
Во Львове перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из стран Евросоюза в Украину с ежемесячным оборотом почти 1 млн грн.