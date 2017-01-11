Понад 7 тис. новорічних ялинок реалізували протягом свят лісівники Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 січня. УНН. Закарпатські лісівники зрубали і реалізували протягом свят 7163 новорічні ялинки із запланованих 35465 дерев. Про це проінформували у прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, повідомляє УНН.
Станом на 11 січня 2017 року за продані ялинки лісівники Закарпаття виручили 458 тис. 336 грн, а середня вартість новорічного дерева у лісгоспах становила 66 гривень.
В обласному управлінні лісомисливського господарства зазначають, що закарпатці цього року стали більше купувати дерева у спеціально відведених місцях, а ще великий попит мали живі ялинки у горщиках.
Як раніше повідомляв УНН, більше 35 тис. новорічних ялинок цього року реалізують на Закарпатті.