Более 7 тыс. новогодних елок реализовали в течение праздников лесоводы Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 января. УНН. Закарпатские лесники срубили и реализовали в течение праздников 7163 новогодних елки из запланированных 35465 деревьев. Об этом проинформировали в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, сообщает УНН.
По состоянию на 11 января 2017 года за проданные елки лесоводы Закарпатской области выручили 458 тыс. 336 грн, а средняя стоимость новогоднего дерева в лесхозах составила 66 гривен.
В областном управлении лесоохотничьего хозяйства отмечают, что закарпатцы в этом году стали больше покупать деревья в специально отведенных местах, а еще большим спросом пользовались живые елки в горшках.
Как ранее сообщал УНН, более 35 тыс. новогодних елок в этом году реализуют в Закарпатской области.