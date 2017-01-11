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Более 7 тыс. новогодних елок реализовали в течение праздников лесоводы Закарпатской области

Более 7 тыс. новогодних елок реализовали в течение праздников лесоводы Закарпатской области

Киев • УНН

 • 8619 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 11 января. УНН. Закарпатские лесники срубили и реализовали в течение праздников 7163 новогодних елки из запланированных 35465 деревьев. Об этом проинформировали в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, сообщает УНН.

По состоянию на 11 января 2017 года за проданные елки лесоводы Закарпатской области выручили 458 тыс. 336 грн, а средняя стоимость новогоднего дерева в лесхозах составила 66 гривен.

В областном управлении лесоохотничьего хозяйства отмечают, что закарпатцы в этом году стали больше покупать деревья в специально отведенных местах, а еще большим спросом пользовались живые елки в горшках.

Как ранее сообщал УНН, более 35 тыс. новогодних елок в этом году реализуют в Закарпатской области.

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