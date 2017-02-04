Понад 7,5 тис. боєприпасів з важкого озброєння випущено по Авдіївці - СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Понад 7500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння з початку загострення ситуації у місті. Про це у суботу розповів керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), генерал-майор Анатолій Петренко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Протягом останніх 5 діб російсько-окупаційні війська 13 разів здійснювали штурмові дії, спрямовані проти підрозділів Збройних Сил України та мирного населення в районі Авдіївки. Понад 7 тисяч 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. 3 доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирним жителям Авдіївки", - сказав він.
З його слів, українська сторона СЦКК вживає усіх заходів, щоб примусити незаконні збройні формування припинити ескалацію конфлікту.
"Головним напрямком нашої діяльності є зниження напруги і суворе виконання мінських домовленостей в частині, що стосується припинення вогню, дотримання лінії розмежування та недопущення застосування важкого озброєння. Ми продовжуємо працювати з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб примусити незаконні збройні формування припинити ескалацію обстановки вздовж лінії розмежування", - сказав А.Петренко.
Як зазначається, "разом із СММ ОБСЄ вживаються усі заходи аби фіксувати усі випадки порушення домовленостей та, застосовуючи усі важелі дипломатії, принести мир на землю Донецької та Луганської областей".
Також генерал-майор Анатолій Петренко висловив вдячність міжнародним партнерам, які продовжують надавати міжнародну підтримку, зокрема представникам ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, близько 17:30 4 лютого бойовики розпочали штурмові дії українських позицій в районі авдіївської промзони.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.