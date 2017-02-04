Понад 7,5 тис. боєприпасів з важкого озброєння випущено по Авдіївці - СЦКК

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Понад 7500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння з початку загострення ситуації у місті. Про це у суботу розповів керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), генерал-майор Анатолій Петренко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.