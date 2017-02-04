Более 7,5 тыс. боеприпасов из тяжелого вооружения выпущено по Авдеевке - СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Свыше 7500 боеприпасов были выпущены по Авдеевке из тяжелого вооружения с начала обострения ситуации в городе. Об этом в субботу рассказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), генерал-майор Анатолий Петренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В течение последних 5 суток российско-оккупационные войска 13 раз осуществляли штурмовые действия, направленные против подразделений Вооруженных Сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки. Более 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. 3 суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых районов, всего 345 тонн боеприпасов, а это 8 заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки", - сказал он.
С его слов, украинская сторона СЦКК принимает все меры, чтобы заставить незаконные вооруженные формирования прекратить эскалацию конфликта.
"Главным направлением нашей деятельности является снижение напряжения и строгое выполнение минских договоренностей в части, касающейся прекращения огня, соблюдения линии разграничения и недопущения применения тяжелого вооружения. Мы продолжаем работать со всеми нашими международными партнерами, чтобы заставить незаконные вооруженные формирования прекратить эскалацию обстановки вдоль линии разграничения", - сказал А.Петренко.
Как отмечается, "вместе с СММ ОБСЕ принимаются все меры, чтобы фиксировать все случаи нарушения договоренностей и, применяя все рычаги дипломатии, принести мир на землю Донецкой и Луганской областей".
Также генерал-майор Анатолий Петренко выразил благодарность международным партнерам, которые продолжают оказывать международную поддержку, в частности представителям ООН и Международному комитету Красного Креста.
Напомним, около 17:30 4 февраля боевики начали штурм украинских позиций в районе авдеевской промзоны.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.