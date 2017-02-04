Более 7,5 тыс. боеприпасов из тяжелого вооружения выпущено по Авдеевке - СЦКК

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Свыше 7500 боеприпасов были выпущены по Авдеевке из тяжелого вооружения с начала обострения ситуации в городе. Об этом в субботу рассказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), генерал-майор Анатолий Петренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.