Понад 600 грамів наркотиків вилучили у чоловіка на Полтавщині

Під час слідчої дії правоохоронці виявили та вилучили речовину, яка згідно висновку експерта являється наркотичним засобом — канабісом, загальною вагою понад 640 грамів. Чоловік пояснив, що наркотичну речовину він зберігав для власного вживання без мети збуту.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила наркозлочин). Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Як повідомляв УНН, чоловіка з наркотиками затримали у Дніпрі.