Более 600 граммов наркотиков изъяли у мужчины в Полтавской области
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 6 января. УНН. В рамках проведения досудебного расследования по факту совершения кражи, полицейские Козельщины провели санкционированный обыск в доме 43-летнего жителя района. Об этом сообщили УНН-Центр в правоохранительных органах Полтавщины.
Во время следственного действия правоохранители обнаружили и изъяли вещество, которое согласно заключению эксперта является наркотическим средством - каннабисом, общим весом более 640 граммов. Мужчина пояснил, что наркотическое вещество он хранил для собственного употребления без цели сбыта.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее совершившим наркопреступления). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Как сообщал УНН, человека с наркотиками задержали в Днепре.