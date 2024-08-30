Понад 600 FPV-дронів за місяць росіяни застосували на Сумщині
Київ • УНН
На Сумщині значно зросла інтенсивність обстрілів, особливо з використанням FPV-дронів. Військова рада розширює кількість населених пунктів для обов'язкової евакуації, вже евакуйовано 4300 людей.
Інтенсивність обстрілів значно зросла, і російські війська посилили використання FPV-дронів, запустивши понад 600 таких дронів за місяць, спрямованих на цивільне населення. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН
Кількість обстрілів значно зросла, інтенсивність використання потужної авіаційної зброї, особливо FPV. Сьогодні ворог застосував більше 600 FPV-дронів і відкрив полювання за цивільним населенням
Він зазначає, що військова рада вирішила розширити кількість населених пунктів де проводиться евакуація.
Нагадаємо
Із 20-кілометрової зони Сумщини вже евакуйовано 4300 людей, і ця цифра продовжує зростати. Також буде посилений контроль на блокпостах та розширення переліку населених пунктів, де буде оголошена обов’язкова евакуація.