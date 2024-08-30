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Понад 600 FPV-дронів за місяць росіяни застосували на Сумщині 

Понад 600 FPV-дронів за місяць росіяни застосували на Сумщині 

Київ • УНН

 • 16488 перегляди

На Сумщині значно зросла інтенсивність обстрілів, особливо з використанням FPV-дронів. Військова рада розширює кількість населених пунктів для обов'язкової евакуації, вже евакуйовано 4300 людей.

Інтенсивність обстрілів значно зросла, і російські війська посилили використання FPV-дронів, запустивши понад 600 таких дронів за місяць, спрямованих на цивільне населення. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН

Кількість обстрілів значно зросла, інтенсивність використання потужної авіаційної зброї, особливо FPV. Сьогодні ворог застосував більше 600 FPV-дронів і відкрив полювання за цивільним населенням

 - каже Артюх.

Він зазначає, що військова рада вирішила розширити кількість населених пунктів де проводиться евакуація.

Нагадаємо 

Із 20-кілометрової зони Сумщини вже евакуйовано 4300 людей, і ця цифра продовжує зростати. Також буде посилений контроль на блокпостах та розширення переліку населених пунктів, де буде оголошена обов’язкова евакуація. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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